ذكرت صحيفة «بيلد الألمانية» أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدأ في دراسة مقترحات عدة لتطوير دوري أبطال أوروبا، الذي انطلق بشكله الجديد في الموسم الحالي، وشهد وصول الرباعي (أرسنال الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي) إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.وأفادت الصحيفة بأن المقترحات المقدمة من قبل اليويفا تضمنت إلغاء الأشواط الإضافية في البطولة، وأن يتم اللجوء فوراً إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز. ويهدف الاتحاد الأوروبي من هذا المقترح إلى تقليل العبء على اللاعبين، خلال المواسم القادمة، استجابةً للنقاش الدائم حول جدول المباريات الكروي وتأثيره على إصابات اللاعبين، كما تضمنت المقترحات منح الأفضلية للفرق الحاصلة على المراكز الـ 8 الأولى في مرحلة المجوعات بأن كافة مباريات مرحلة الإياب في الأدوار الإقصائية حتى نصف النهائي على ملعبها.يذكر أن الاتحاد الأوروبي سيعرض مقترحاته الجديدة على الأندية للأخذ برأيها قبل العمل على تحويل تلك المقترحات إلى أرض الواقع.