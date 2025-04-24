يستعد أبرز المقاتلين السعوديين للمشاركة في الموسم الثاني من دوري PFL MENA للفنون القتالية المختلطة، الذي يقام 9 مايو القادم في صالة أونيكس بجدة، وتضم البطولة نخبة من المواهب الإقليمية والعالمية، بهدف تسليط الضوء على المقاتلين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وفي مؤتمر صحفي عبر زووم، أعرب المقاتل السعودي أحمد مكي، الذي يخوض نزاله الأخير في عالم الاحتراف، عن سعادته بإنهاء مسيرته الرياضية في جدة، وقال: «أردت أن أختتم مسيرتي أمام أهلي وجمهوري في السعودية، وأنا من أوائل المقاتلين الذين بدأوا اللعبة وعاصرت ومارست أكثر من لعبة قتالية وستكون هذه المواجهة أمام المصري هاشم النمر بمثابة الوداع لي».من جهته، أبدى المقاتل مالك باسهل، الذي يشارك في نزاله الاحترافي الأول بنحو 25 مباراة هاوية، حماسه للانطلاقة ومواجهة الجزائري منتصر بوتوتة، مشددًا على أهمية الالتزام والتدريب المستمر لتحقيق النجاح ورفع علم الوطن في مثل هذه المحافل.أما المقاتل عبدالعزيز معمر، بطل دورة الألعاب السعودية 2024 والذي سيواجه المقاتل الجزائري الآخر فارس حمداني فأكد استعداده لتحقيق الفوز مجددًا، لافتًا إلى أن أهل جدة كانوا رواد الفنون القتالية المختلطة بالمملكة وسيساهمون في إنجاح الحدث.ويُعد الموسم الحالي استمرارًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى في 2024، مع تطلع كبير لإبراز مواهب المنطقة عالميًا، خصوصا أنها ستشهد نزالا جماهيريا مرتقبا يجمع بين المقاتل عبدالله القحطاني، والمصري إسلام رضا.