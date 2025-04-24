أوضح مدرب نادي الهلال «جيسوس» أن فريقه لديه شغف كبير بتحقيق اللقب الآسيوي والمضي قدماً في البطولة خطوة بخطوة، مشيراً إلى أن الأندية الثمانية المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لديها نفس الحظوظ، وعلى الهلال تقديم أفضل ما لديه لتحقيق اللقب. وقال: «لا يوجد فريق واحد مرشح للقب»، لافتاً إلى أن خصمه «غوانغجو» الذي سيواجهه غداً (الجمعة) على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لديه طموح الفوز، ويملك نجوما مميزين في صفوفه. وقال: «منافسنا من أفضل فرق آسيا، ويمتلك هداف البطولة، ولديه أيضا 3 لاعبين برازيليين مميزين، وأعرف إمكاناتهم جيداً». وأضاف «جيسوس»: «أحترم الفريق الكوري، لكن الهلال تواجد هنا من أجل الفوز وسبق لفريقي تحقيق البطولة في نسخ سابقة ونريد تحقيقها مجدداً وإسعاد جماهيرنا وثقتي كبيرة في اللاعبين».من جانبه أكد المدرب الكوري جونغ لي، أن فريقه تنتظره مباراة صعبة وممتعة اليوم ضد فريق متمرس ويعرف كيف يلعب هذه البطولة وهو على أرضه وبين جماهيره. وأضاف: «أنصار فريقي ينتظرون نتيجه إيجابية في مواجهة الليلة أمام أفضل فريق آسيوي ونسعى لتحقيق التطلعات». وزاد: «علينا الاهتمام باللاعب السعودي لأن الأجنبي الكل يتكلم عنه. في الهلال لديهم سالم الدوسري وكنو، يقومان بكثير من الجهد بجانب اللاعب الأجنبي وتم تحليل آخر مباراتين للهلال وشاهدنا تطورا كبيرا في اللاعب السعودي»، مؤكداً صعوبة المواجهة التي ستمتد لـ 120 دقيقة وسيكون تركيزنا عاليا في كل ثانية». وعن الهلال، يقول لي: «سيظل الهلال مرشحا قويا للبطولة وتاريخه في آسيا معروف لدى الجميع، حيث حقق اللقب 4 مرات سابقاً».