غيّر نادي أرسنال الإنجليزي خططه بشكل مفاجئ وقرر تقديم عرض تجديد للاعب خط الوسط توماس بارتي، وذلك حسب ما كشفه الصحفي البريطاني الشهير (دافيد أورنستين). وتأتي التحركات معاكسة تماماً لما تم تداوله سابقاً من عدم رغبة النادي الإنجليزي في تجديد عقد لاعب خط الوسط الغاني، وسط أخبار اهتمام بتوماس بارتي من عدة أندية سواء في دوري روشن أو أندية أوروبية كبرى، من ضمنها ناديه السابق أتلتيكو مدريد.وكشف دافيد أورنستين إلى أن أرسنال وتوماس بارتي يبديان الرغبة في توقيع عقد جديد يمتد لموسمين قادمين.يذكر أن توماس بارتي انتقل إلى أرسنال في أكتوبر 2020 قادماً من أتلتيكو مدريد في صفقة كلفت خزينة النادي اللندني نحو 50 مليون يورو.