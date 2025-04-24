سحق فريق ميلان مضيفه وجاره إنتر ميلان بثلاثية نظيفة في ديربي الغضب، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على استاد جيوزيبي مياتزا في إياب كأس إيطاليا، ليتأهل ميلان للنهائي بمجموع اللقاءين 4/1، وينتظر المتأهل من لقاء بولونيا وامبولي.شهد اللقاء تفوق فريق ميلان منذ البداية، وتمكن لوكا يوفيتش من إحراز الهدف الأول بعد عرضية من اليكس خيمينيز حولها يوفيتش برأسه لداخل شباك الإنتر كهدف أول لميلان (د: 36)، وفي الشوط الثاني عاد يوفيتش مجدداً لزيارة شباك إنتر، ومن ركلة زاوية نفذها خيمينيز تصل الكرة ليوفيتش ويسددها مباشرة في المرمى هدفاً ثانياً لميلان (د: 49)، وتلقى تيجاني رايندرز تمريرة متقنة من لياو ليسددها بقدمه اليسرى في مرمى إنتر هدفاً ثالثاً لميلان (د: 85)، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز ميلان بثلاثة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يتأهل ميلان لنهائي كأس إيطاليا بعد غياب دام 7 سنوات، حيث كان آخر ظهور له في عام 2017 عندما خسر أمام يوفنتوس برباعية نظيفة، فيما آخر لقب حققه كان عام 2002. وسينتظر ميلان الفائز من لقاء بولونيا وامبولي في لقاء الإياب، ويبدو أن بولونيا هو الأقرب لمواجهة ميلان وذلك بعد أن فاز ذهاباً بثلاثية نظيفة.