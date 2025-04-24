تنطلق اليوم (الخميس) مواجهات بطولة المربع الذهبي لكرة السلة «SBL Golden Four»، التي يستضيفها نادي النصر بمدينة الرياض، بمشاركة أربعة أندية: «النصر، الاتحاد، الأهلي، والعلا» ضمن منافسات تشمل فئتي الرجال والسيدات.وتشهد البطولة، التي تستمر حتى يوم الأحد 27 أبريل 2025، سلسلة من المواجهات المباشرة بنظام الدوري، وتستهل المنافسات في اليوم الأول من البطولة بلقاء يجمع فريق الاتحاد للسيدات بنظيره النصر، بينما تواجه سيدات الأهلي فريق العلا في المباراة الثانية. وعلى مستوى منافسات الرجال، يلتقي فريق الاتحاد مع النصر في اليوم ذاته، فيما يخوض فريق الأهلي مواجهة أمام نادي العلا.وفي اليوم الثاني، تتواصل مباريات السيدات، حيث يواجه فريق العلا نظيره الاتحاد، تليها مواجهة تجمع النصر بالأهلي. أما في فئة الرجال، فيلتقي العلا مع الاتحاد، ويواجه النصر نظيره الأهلي في مواجهة منتظرة.وفي اليوم الختامي، تختتم منافسات السيدات بلقاء يجمع العلا مع النصر، في حين تختتم الجولة بلقاء بين الاتحاد والأهلي. بينما يخوض فريق العلا على مستوى الرجال مواجهة أمام النصر، ويتقابل الاتحاد مع الأهلي في ختام البطولة.