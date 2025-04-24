عرقل فريق الخليج انطلاقة جاره القادسية نحو مراكز القمة بعد أن تعادل معه بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة 29 لدوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين ولم تهتز الشباك إلا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد أن استغل الخليج تباطؤ دفاع القادسية لتصل الكرة للقائد فابيو مارتينيز ويسددها قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس البلجيكي كوين كاستيلس كهدف أول للخليج (د: 45+3)، وفي الشوط الثاني نشط أداء القادسية وشكل خطورة كبيرة على مرمى الخليج الذي تألق حارسه رائد أزيبي في التصدي لكرة جوليان كينيونيس، ليرد الخليج بهجمة خطيرة للاعبه كونستانتينوس ولكن كرته ارتطمت بالشباك الجانبي لمرمى القادسية، وفي الوقت الأخير من عمر المباراة تحصل القادسية على ركلة حرة نفذها كاميرون بويرتاس ليحولها جوليان برأسه في المرمى كهدف تعادل وأول للقادسية (د: 89)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق القادسية تعادله الـ5 ويصل للنقطة 56 وفي المركز الخامس ليبتعد قليلاً عن مراكز القمة، إذ أصبح الفارق بينه وبين المركز الثالث 4 نقاط، فيما حقق الخليج تعادله الـ7 ووصل للنقطة 34 في المركز الـ10، وفي الجولة القادمة سيلاقي القادسية ضيفه الخلود، فيما يخوض الخليج ديربي جديد بمواجهة جاره فريق الاتفاق.