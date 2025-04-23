تمكن البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع فريق الأهلي، من فرض اسمه بقوة في قائمة أبرز المدافعين هذا الموسم، بعدما قدّم أرقاماً فردية لافتة تعكس مدى تأثيره الكبير على منظومة الفريق الدفاعية والهجومية في آنٍ واحد. وخلال 39 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، استطاع إيبانيز أن يسجل 7 أهداف ويصنع 3، في حصيلة تهديفية استثنائية بالنسبة للاعب يشغل مركز قلب الدفاع.

وفي بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، رفع المدافع البرازيلي رصيده إلى 5 أهداف خلال 27 مواجهة، ليعتلي صدارة قائمة المدافعين الأكثر تسجيلاً للأهداف في المسابقة، بالشراكة مع الهولندي ويسلي هويدت، مدافع فريق الاتفاق، في تأكيد جديد على القيمة الفنية العالية التي يمثلها داخل المستطيل الأخضر.

وعلى صعيد التقييمات الفردية، حافظ إيبانيز على مستوى ثابت من الأداء، إذ نال تقييماً يفوق 8.0 في 22 مباراة، وهو رقم يُظهر حجم التميز والانضباط التكتيكي الذي يقدمه في كل مواجهة، ويعكس دوره المحوري في توازن الفريق دفاعاً وهجوماً.

ويحظى المدافع البرازيلي بأهمية متزايدة داخل التشكيلة الأساسية لفريقه، خصوصاً في ظل الانسجام الكبير الذي يقدّمه إلى جانب زميله التركي ميريح ديميرال، ما ساهم في ترسيخ صلابة دفاع الأهلي خلال الموسم الجاري، ورفع من مستوى التنافسية في خط الظهر.

بهذا الأداء، يواصل إيبانيز تعزيز مكانته واحداً من أبرز العناصر في تشكيلة المدرب ماتياس يايسله، مدعوماً بمردود فني ثابت، وقدرة واضحة على صناعة الفارق حتى من موقعه الدفاعي، ما يجعله ورقة لا غنى عنها في مساعي الفريق للمنافسة على الألقاب.