كشف عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية عبدالإله النجيمي، عن أن التقرير النهائي لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية سيتم نشره خلال الأيام الـ10 القادمة، وفق الالتزام المعلن أمام الجمعية العمومية والإجراءات التنفيذية التي لا يمكن تجاوزها، إذ لا يزال يحتاج لبعض الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات الرسمية اللازمة، مؤكداً الالتزام التام بآلية النشر التي تم التوافق عليها في الجمعية العمومية، إذ سيكون التقرير شاملاً ومفصلاً بشكل كبير.وأكد النجيمي أن جميع الأرقام التي نشرتها بعض الأندية جاءت جميعها متفقة مع ما تم اعتماده والمصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية، ومتسقة مع معايير التصنيف المعتمد من الجمعية العمومية، التي توضح المكتسبات العامة والمكتسبات المناطقية بشكل واضح.وقال النجيمي في مداخلة لإذاعة «يو إف إم» إن الأندية لها الحق في نشر بطولاتها التي تمت المصادقة عليها خلال المشروع، ولكن مع توضيح المعايير التي تم اعتمادها، لافتاً إلى أن نشر عددٍ من الأندية الأرقام الإجمالية لبطولاتها جاء متوافقاً مع تم اعتماده.وأضاف عضو فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية أن المشروع ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع الأندية، على مستوى نشر التقرير النهائي الذي يشمل التفاصيل كافة سواء الخاصة بالفريق الأول أو الفئات السنية، لافتاً إلى أن التقرير النهائي سيوضح المعلومات التاريخية كافة بالتفاصيل، كما سيكون متسلسلاً زمنياً حسب السنوات، وبالمعايير التي تمت المصادقة عليها.وعن نشر بعض الأندية عدد بطولاتها بطريقة تبدو مختلفة عما تضمّنه التقرير النهائي، لفت النجيمي إلى أن الأندية التزمت بالمعايير التي اعتمدت، لكنها نشرت بطريقة شاملة تتضمن إعلان مجموع البطولات العامة أو المناطقية، مشدداً على أن التقرير النهائي سيكشف مدى التزام الأندية بما تم التوافق عليه بشكل دقيق.وشدد النجيمي على ضرورة أن تنشر الأندية بالطريقة التي تتوافق مع ما تمت المصادقة عليه في الجمعية العمومية، لاسيما على مستوى الدرجة التصنيفية والجغرافية والعمرية «أول، مملكة، مناطق، فئات سنية»، وهو ما سيتضمنه التقرير النهائي.وأشار النجيمي إلى أن المشروع سيفرد المسابقات التي أُقيمت على نطاق جغرافي محدد، مع توضيح نظامها على مستوى المملكة كدوري رئيسي أو خروج مغلوب رئيسي، لافتاً إلى أن أي نادٍ يحدد ويوضح هذه المعايير في منشوراته فلا مشكلة في ذلك.وأردف بالقول أن ما تم الاتفاق فيه مع الأندية يؤكد على أن معايير البطولات الرئيسية على مستوى المملكة مختلفة عن البطولات المقامة على مستوى المملكة بنظام خروج المغلوب.وعن منشور النصر الذي تحدث فيه عن الفوز بـ19 بطولة دوري، أشاد النجيمي بالعمل الذي قدمه نادي النصر طوال المشروع، لافتاً إلى أن التقرير الذي قُدم للنصر موضح فيه معيار البطولة سواء دوريات واسعة (عامة) أو دوريات مناطقية، كما أن النصر أوضح في بيانه ذلك وهو ما يتواءم مع تم التوافق عليه، مشيراً إلى أن التقرير النهائي سيوضح معيار كل بطولة ومسابقة بشكل أكبر بالتفصيل.وبسؤاله عن رفض نادي الشباب المصادقة على التقرير النهائي، وما إذا كان يحق له اللجوء لمحكمة «كاس» قال: «الأمور القانونية لست مخولاً بالحديث عنها، ولكن الأندية كافة كان متاحاً لها الاجتماعات الفردية والمناقشات الفردية، وكل ما طُرح في الجمعية العمومية كان مستنداً للوائح وتمت المصادقة على المعايير كافة، ولكن آخر معيار كان عليه اعتراض من نادي الشباب، وبابنا مفتوح للمناقشات والحوار مع نادي الشباب ولكن بما يتوافق مع تمت المصادقة عليه في الجمعية العمومية، كل ما تم التصويت عليه كان متعلقاً بالمبادئ والمعايير العامة، والأندية كانت على علم أولاً بأول بما يتم التوافق عليه بعد كل اجتماع». وأضاف: «أقول للشارع السعودي الرياضي إنه لم يسبق أن نُفذت مشاريع توثيق بهذه الحوكمة المتقنة وهذا النجاح والتنظيم الباهر في أي مكان بالعالم، إذ شارك الجميع في توثيق التاريخ الرياضي ولدينا أكثر من 150 بطلاً وهو يؤكد أن تاريخ كرة القدم السعودية مشترك بين الجميع».وواصل بالقول: «المشروع غير موجّه، وليست له أي ميول، ولا يمكن لمشروع يعمل تحت هذه الحوكمة أن يعمل لمصلحة نادٍ بعينه، وهو ما لمسه الجميع خلال الاجتماعات».وتابع: «تحفظ نادي الشباب كان في ما يخص الدوري الرئيسي (على مستوى المملكة) والمعايير التي وُضعت له، ورحبنا دائماً بذكر أي اعتراض على أي معيار لتتم مناقشته، ولم تصلنا أي ملاحظات مباشرة حول هذا المعيار، وعند مناقشة أي بند في اللائحة يمكنك معارضته ببند آخر في اللائحة وليس بما كان يُكتب في الصحف، وفي النهاية يظل نادي الشباب أحد أعرق أندية المملكة، ونحن جئنا لخدمة الكرة السعودية ولا يضيرنا أي خلاف طالما أقيم المشروع بمعايير واضحة وبإجماع الكل».ورداً على سؤال بشأن مقترح النصر بخصوص توثيق هدافي الدوري والمنتخب، جدّد النجيمي الإشادة بتعاون النصر وتفاعلهم وتفاعل العديد من الأندية من أجل إنجاح المشروع، مضيفاً: «سنعمل على قاعدة بيانات لكرة القدم السعودية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، وهناك اقتراحات أخرى قُدمت من أندية لتكريم الرواد ونجوم الكرة السعودية».وعن استمرار المشروع من أجل المزيد من التوثيق لتاريخ الكرة السعودية قال النجيمي: «الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس هذا الأمر، ولديهم الرغبة لاستمرار هذه المشاريع التوثيقية، ولا شك أن استضافة المملكة كأس العالم 2034 تفتح المجال أمام المزيد من مبادرات توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، لاسيما في ظل التعاون الكبير من جانب الأندية من أجل إنجاح هذا المشروع الضخم».