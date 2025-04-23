بنقاط الخلود.. ابتعد الأخدود

تنفس الأخدود الصعداء بعض الشيء بعد فوزه على مضيّفه الخلود بهدف دون مقابل، ليبتعد قليلاً عن مراكز الهبوط، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الحزم بالرّس، ضمن لقاءات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين، إذ بحث كل فريق عن النقاط، وسنحت أكثر من كرة للأخدود ولكن تصدى الحارس مارسيلو غروهي لها. وفي منتصف الشوط الأول تعرض نجم الأخدود لإصابة في ركبته اليمنى، ولم يستطع النهوض وغادر الملعب بواسطة عربة النقل الإسعافية وسط الدموع. وفي الشوط الثاني واصل الأخدود ضغطه، ومن تمريرة من باتو تصل لغودوين وضعها في المرمى هدفاً للأخدود (د:67)، واستمر اللقاء بهذه النتيجة إلى أن أعلن الحكم نهايتها بفوز الأخدود بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الأخدود فوزه السابع ويصل للنقطة الـ28 في المركز الـ15، فيما تلقى الخلود الخسارة الـ16 وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ12، وسيلاقي الأخدود في الجولة القادمة الخميس 1 مايو ضيفه الوحدة الذي يليه في جدول الترتيب (المركز الـ16) في لقاء سيحدد كثيراً ملامح الهبوط لدوري «يلو» للدرجة الأولى، إذ إن الفارق النقطي بينهما نقطتان فقط، فيما سيلاقي الخلود مضيّفه القادسية الجمعة 2 مايو.