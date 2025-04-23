خرج الرياض وضيفه الفتح بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، ضمن لقاءات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.شهد اللقاء بداية قوية لأصحاب الأرض والجمهور (الرياض) الذي استطاع أن يهز شباك الفتح أولاً بعد هجمة منظمة لتصل الكرة لفايز سليماني الذي كسر حاجز التسلل ومررها لزميله المنفرد توزي ليضعها في المرمى هدفاً أول للرياض (د:20)، وحاول الفتح العودة للقاء من كرة لأمين سباعي لعبها فارغاس برأسه ولكن كرته ارتطمت بالقائم، وواصل الفتح ضغطه الهجومي ليتمكن من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة ذكية من عبدالله العنزي وصلت لأمين سباعي الذي سددها قوية في المرمى هدف تعادل للفتح (د:45+2).وفي الشوط الثاني عاد الرياض سريعاً للتقدم مجدداً بعد كرة عرضية من إبراهيم بايش، ليلعبها فايز سليماني مباشرة في المرمى هدفاً ثانياً للرياض (د:49)، ومن ركلة زاوية نفذها فارغاس قفز سفيان بن دبكة ولعبها برأسه لترتطم بالقائم وتدخل المرمى هدف تعادل ثانياً للفتح (د:53). وأحرز الفتح هدفاً ثالثاً عن طريق ماتياس ماتشادو ولكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو، لتستمر المباراة دون تغير في النتيجة إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الرياض تعادله الثامن ويصل للنقطة الـ35 في المركز التاسع، فيما حقق الفتح تعادله السادس ووصل للنقطة الـ30 في المركز الـ13، وفي الجولة القادمة سيلاقي الرياض ضيفه العروبة، فيما يلاقي الفتح ضيفه الشباب.