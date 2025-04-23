أكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن البرازيلي فينيسيوس جونيور على بعد خطوة واحدة من تمديد وتحسين العقد الذي يربطه مع ريال مدريد المنتهي في 30 يونيو 2027.الاتفاقية -حسب الإذاعة- على وشك الإغلاق وسيمتد العقد الجديد حتى 2030. ثقة النادي في الجناح البرازيلي ُمطلقة ولا حدود لها، ومع تقدم المفاوضات الحالية تتأكد هذه الثقة وتصبح واضحة مرة أخرى.هذا الخبر تأكيد آخر للاتفاق ما بين الطرفين، ريال مدريد وفينيسيوس، حيث أكدت صحيفة ماركا الشهيرة هذه المفاوضات وقرب التوصل للاتفاق ما بين النادي واللاعب، وأن استمرار اللاعب في مدريد أقرب من أي احتمال آخر تحديداً خروجه من النادي.وأضافت الماركا أنه في الأيام الأخيرة، كانت هناك اتصالات متعددة بين الطرفين وقد يتم إنهاء الأمور قبل نهاية الموسم، كما أوضح فينيسيوس نفسه بالفعل في مقابلة له على قنوات النادي أن مستقبله يتمثل في الاستمرار مع ريال مدريد، الحُلم الذي سيتم تأكيده بالعقد الجديد.