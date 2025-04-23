يرى المستشار التحكيمي لـ«عكاظ» الحكم الدولي طارق سامي، بأن الحكم المجري تاماس بوجنار كان موفقاً في بعض القرارات التحكيمية وجانبه الصواب في البعض الآخر، وذلك خلال مواجهة ضمك بنظيره النصر ضمن الجولة 29 من منافسات دوري روشن للمحترفين والتي انتهت بثلاثية نصراوية مقابل هدفين لضمك.وقال سامي في حديثه لـ«عكاظ»: «لم يوفق المجري تاماس بوجنار بعدم احتسابه ضربة جزاء واضحة وصريحة لفريق النصر»، مضيفاً بأنه قام باتخاذ قرار غير صحيح من حكم المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء لفريق ⁧‫النصر،‬⁩ على الرغم من استدعاء حكم الفيديو المساعد الـ VAR له لتصحيح القرار، إلا أنه كان مصراً على قراره بعدم احتسابها في قرار أرى بأنه لم يكن موفقاً، كون القرار الصحيح من وجهة نظري يكمن في احتساب ركلة جزاء للنصر وبدون إنذار للاعب نادي ضمك.وفي حالة تحكيمية أخرى في المواجهة نفسها قال المستشار التحكيمي لـ«عكاظ» الحكم الدولي طارق سامي إن قرار الحكم المجري كان صحيحاً بإنذار لاعب النصر الكولومبي جون دوران بسبب قيامه بركل مهاجم ⁧‫ضمك‬⁩ بتهور، وبالتالي فإن القرار الصحيح هو احتساب ركلة حرة مباشرة وإنذار على لاعب النصر بالكرت الأصفر.