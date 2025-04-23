أشادت المواقع المتخصصة في لغة الأرقام والإحصاء ومتابعة ما يقدمه نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين بلاعب الاتحاد نغولو كانتي (34 عاماً) خلال الموسم الكروي الحالي ومساهمته الفاعلة في محافظة فريقه على صدارة الدوري حتى الجولة 29 بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال صاحب المركز الثاني.وأكد موقع أوبتا المتخصص والموثوق في لغة الأرقام والإحصاء بأنه لا يوجد لاعب قام باعتراض التمريرات أكثر من نغولو كانتي لاعب الاتحاد في الموسم الحالي بدوري المحترفين بنحو (60 اعتراضاً)، وهو اللاعب الوحيد الذي تجاوز حاجز 50 اعتراضاً للتمريرات و15 اعتراضاً للتسديدات في الموسم الحالي من المسابقة (16 اعتراضاً).وأشاد حساب إحصائيات دوري روشن عبر منصة إكس بما يقدمه ثنائي خط الوسط في نادي الاتحاد الفرنسي موسى ديابي واستمراره في تقديم الهدايا للاعبي فريقه وتتويجها بأهداف من خلال 14 تمريرة حاسمة في هذا الموسم، في حين أبصم اللاعب الجزائري حسام عوار على هدفه رقم 11 في هذا الموسم بدوري روشن للمحترفين.