على الرغم من صدارة فريق الاتحاد لدوري روشن السعودي للمحترفين، إلا أن الفريق لم يحقق سوى 10 نقاط من 7 جولات ماضية وتحديداً بعد فوزه على الهلال في الجولة 21، إذ تعادل في 4 مواجهات أمام الخليج والأخدود والقادسية والاهلي وفاز على الرياض والعروبة وخسر من الفتح، في المقابل تمكن نادي الوحدة من خطف 13 نقطة في الجولات نفسها، وهو الأمر الذي يفسره المحلل الفني والمدرب الوطني ماجد الغامدي بأن يعود لطريقة لعب الاتحاد ونوعية العناصر التي تمثل الفريق وتحديداً خط الدفاع ممثلاً في دانيلو بيريرا وحسن كادش وسعد آل موسى وفواز الصقور.وأوضح الغامدي بأن الفريق الاتحاد يواجه صعوبة في التسجيل أمام الفرق التي تلعب دفاعا منخفضا، كون الفريق يتقدم ككتلة واحدة للأمام ويترك مساحات في الخط الخلفي تخلق فرصا محققة للتسجيل وهو ما حدث أمام الفتح، إذ سجل الفتح من كرات مرتدة وطار بنتيجة المباراة.وأضاف المدرب الوطني ماجد الغامدي بأن الرباعي الدفاعي في فريق الاتحاد مميز في جوانب عديدة وفعال ولكنه بطيء في الارتداد ونخص بالذكر دانيلو بيريرا والذي يواجه صعوبة الارتداد السريع عند تقدمه مع الخط الخلفي لمناطق عالية من الملعب.