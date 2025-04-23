رفع فريق برشلونة رصيده إلى 76 نقطة، مبتعدًا بصدارة الدوري الإسباني لـ 7 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد فوزه المستحق على ضيفه ريال مايوركا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي احتضنه ملعب «لويس كومبانيس» بمدينة برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ33 من المسابقة، إذ سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب داني أولمو في الدقيقة 46، بعد تمريرة حاسمة من لامين يامال. وشهدت المباراة تألقًا لافتًا لحارس مرمى ريال مايوركا، ليو روماني، الذي تصدى لـ 12 تسديدة من أصل 40 محاولة لبرشلونة، مما ساهم في بقاء النتيجة متقاربة حتى النهاية.​يذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة «ريال مدريد» في نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم السبت القادم على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية، في مواجهة تُعد من أبرز مواجهات الموسم الكروي الإسباني، بعد أن تأهل إلى النهائي إثر تجاوزه أتلتيكو مدريد بصعوبة في نصف النهائي، حيث انتهت المواجهة بمجموع 5-4 لصالح برشلونة، فيما حجز «الريال» مقعده في النهائي بعد الفوز على ريال سوسيداد بمجموع 5-4 في الدور نفسه.