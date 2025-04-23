يرى المحلل الفني سامي المحمادي أن مباراة الاتحاد أمام الاتفاق كانت كما أراد لها «العميد»، وهو الابتعاد أكثر عن أقرب المنافسين (الهلال) بفارق ستّ نقاط، وهذا ما تحقق بفوز كبير وصعب. ويضيف المحمادي أن الاتحاد تفوق من خلال تفعيل الأطراف، واللعب على أخطاء لاعبي الاتفاق، وخلق فرص تسجيل عديدة، والانتشار الجيد داخل الملعب، إلا أنه لا يزال يعاني في الارتداد الدفاعي، والمساحات الموجودة، واستقبال أهداف سهلة في ظل الأخطاء الدفاعية، وضياع الفرص، وعدم تفعيل الاختراق من العمق.واعتبر المحمادي أن تعادل الهلال جاء بطعم الخسارة، ورغم ذلك كانت نقاط تفوق الهلال تتمثل في التسجيل، وخلق فرص تسجيل متنوعة، والانتشار الجيد داخل الملعب، والتواصل الفعال، إلا أنه يعاني من ضياع الفرص، وهذا كان واضحاً بشكل كبير من خلال ضياع فرص تهديفية كثيرة من متروفيتش، إضافة لعدم الاستفادة من الكرات الثابتة في المباراة، وعدم الاستفادة من التحولات، وكانت من أسباب تعادل الفريق وهو تعادل بطعم الخسارة للهلال، ما صعّب عليه عملية تقليص الفارق حتى الجولة الـ29 من دوري روشن.