ودّع الوسط الرياضي رئيس نادي الاتحاد السابق المهندس إبراهيم علي عامر علوان، بعد معاناة مع المرض، وسيوارى جثمان الفقيد عقب صلاة فجر اليوم (الأربعاء) بمقبرة الفيصلية، وسيُقام العزاء بمنزل الفقيد إبراهيم علوان (رحمه الله) بحي الروضة شارع عبدالمقصود خوجة للنساء، وشارع الإمام مالك للرجال.والفقيد زوج سارة عبدالقادر عبدالعزيز، ووالد عامر (رحمه الله)، ومجد، وأريج، وميسون، وآلاء.وأخ محمد، وأحمد، وفايع.يُذكر أن الفقيد تولى رئاسة نادي الاتحاد في 2010 و2011، ويُعتبر من الشخصيات البارزة في تاريخ النادي، إذ ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الإدارية والرياضية، وأعاد التوازن الإداري والمالي خلال فترة رئاسته، ما ساعد في تجاوز التحديات التي واجهها النادي في تلك الفترة، و​قدّم دعماً ملموساً لفرق النادي المختلفة، خصوصاً كرة القدم وكرة السلة وكرة الماء، ما ساهم في تعزيز أداء هذه الفرق على المستويين المحلي والإقليمي، ونتج عن ذلك تحقيق بطولتَي آسيا في كرة الماء وكرة السلة، كما ساهم في جلب العديد من نجوم كرة القدم أبرزهم أحمد بهجا، واكتشف موهبة عبدالفتاح عسيري. وقبل توليه رئاسة النادي كان علوان عضواً فعالاً في مجالس إدارات سابقة، مثل إدارة طلعت لامي التي شهدت تحقيق ثلاثية في كرة القدم وكرة السلة، وإدارة حسن جمجوم والدكتور خالد مرزوقي التي حققت بطولات في كرة القدم وكرة السلة وكرة الماء.​