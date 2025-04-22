ديربي واختبار جديد ينتظر القادسية عندما يحل ضيفاً على جاره الخليج الساعة 9:00 غداً (الأربعاء) على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة 29 لدوري روشن السعودي.ويدخل الخليج هذا اللقاء بعد أن تعرض لخسارتين ثقيلتين من الفتح 1/ 5، ومن الهلال 0/ 3؛ لذا فإنه يبحث في لقاء الليلة أمام ضيفه القادسية بالخروج بنتيجة إيجابية ليضمن البقاء في مراكز الوسط، إذ يحتل المركز الـ 10 برصيد 33 نقطة حصدها من 9 انتصارات و6 تعادلات و13 خسارة وله من الأهداف 33 وعليه 43 هدفاً، ويعتمد مدربه اليوناني جيورجوس دونيس على طريقة 4 – 2 – 3 – 1، إذ يتواجد عبدالله السالم في خط المقدمة وخلفه الثلاثي توماس مورغ وكونستانتينوس وفابيو مارتينيز، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس رائد أزيبي وأمامه رباعي الدفاع سعيد حمسل وديميتريوس كوربيليس ومحمد خبراني وبيدرو ريبوتشو.فيما يدخل فريق القادسية هذا اللقاء بطموحات مختلفة، إذ يسعى للفوز من أجل المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى بعد تحقيقه لفوز مهم في الجولة الماضية على منافسه النصر رغم أنه سيعاني في لقاء الليلة في ظل غياب الرباعي ناتشو فرنانديز وإيزيكيل فرنانديز وناهيتان نانديز ومحمد أبو الشامات بسبب تراكم البطاقات، ويحتل القادسية المركز الخامس برصيد 55 نقطة حصدها من 17 انتصاراً و4 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 41 وعليه 25 هدفاً كأقوى خط دفاع في الدوري، ويعتمد مدربه الإسباني خوسيه غونزاليس على طريقة 3 – 4 – 1 - 2 بوجود الثنائي أوباميانغ وكينيونيس في خط المقدمة وخلفهما كاميرون بويرتاس ويتواجد في حراسة المرمى الحارس البلجيكي كاستيلس وأمامه ثلاثي الدفاع جهاد ذكري وقاسم لاجامي وجاستون الفاريز.وسبق أن التقى الفريقان في 5 مواجهات في دوري المحترفين أنتصر القادسية في لقاءين وانتصر الخليج في لقاء وحضر التعادل في لقاءين، وأحرز هجوم القادسية 4 أهداف، فيما أحرز هجوم الخليج 3 أهداف.