تأهل فريق «نيوم» لمصافّ دوري روشن السعودي للمحترفين قبل أربع جولات من ختام دوري «يلو» للدرجة الأولى، بعد تفوقه على مضيّفه العربي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد التعليم بعنيزة، ضمن لقاءات الجولة الـ30 من دوري «يلو».

وتمكن «نيوم» بانتصاره من الوصول إلى النقطة الـ69 وهي النقطة التي لن يستطيع أن يصل إليها فريق العدالة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة وتتبقى له أربعة لقاءات فقط (12 نقطة إذا فاز في جميع لقاءاته)، وستكون أقصى نقطة يمكن الوصول إليها هي 66، فيما يحتل النجمة المركز الثاني برصيد 59 نقطة ويحتاج إلى سبع نقاط من أصل 12 نقطة ليضمن التأهل المباشر لدوري المحترفين.

وشهد لقاء «نيوم» بمضيّفه العربي سيطرة مطلقة للمتصدر «نيوم» ورغم أن الأهداف غابت في الشوط الأول، إلا أن «نيوم» أحرز الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني عن طريق أحمد عبده (هدفين د:60، 85) وسعيد بن رحمة (د:80).

وسيخوض «نيوم» لقاءاته الأربعة القادمة لحصد اللقب، بعد أن ضمن الوصول لدوري المحترفين، ويحتاج لثلاث نقاط فقط ليُتوج بطلاً لدوري «يلو» إذ سيصل للنقطة 72 وهي أقصى نقطة يستطيع «النجمة» الوصول إليها، ويتفوق «نيوم» على وصيفه النجمة في المواجهات المباشرة.