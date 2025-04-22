صادق أعضاء الجمعية العمومية لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية على التقرير الختامي للمشروع، بعد 13 شهراً من العمل، كان نتيجة تسعة اجتماعات لأعضاء الجمعية العمومية للمشروع الأول من نوعه بتاريخ كرة القدم السعودية، الذي حظي بإجماع على جميع إجراءاته طوال مدة عمل المشروع.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر (الأخير) لأعضاء الجمعية، الذي عُقد اليوم في الرياض، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، والأندية الأعضاء، وأعضاء فريق العمل.

وضم المشروع سبع مراحل تاريخية في مسيرة كرة القدم السعودية، بداية من عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله) وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) غُطيت خلالها الفترة الزمنية منذ 1902.

واشتمل التقرير الذي وثّق 123 عاماً من تاريخ كرة القدم السعودية على سبعة أقسام هي: تطور كرة القدم السعودية، وتشمل دعم القيادة الرشيدة، والمنشآت والبنية التحتية، والرعاية الملكية للمسابقات، والقسم الثاني المنتخبات الوطنية، وضمّ مشاركات المنتخبات الرسمية بجميع فئاتها، وقائمة اللاعبين والمدربين، والإنجازات الجماعية، فيما ضمّ القسم الثالث مسؤولي الاتحاد السعودي، الذي اشتمل على الرؤساء والأمناء وأعضاء المجلس، وممثلي الاتحاد في الاتحادات القارية والدولية، وخُصص الجزء الرابع للأندية والمسابقات، وضمّ قائمة المسابقات التي أُقيمت في المملكة منذ نشأتها، والسجل الشرفي والزمني مع مراعاة ما جاء في وثيقة المصطلحات والتعريفات، وكرة القدم النسائية، وضمّ القسم الخامس إحصائيات وملاحق.

وخلال المشروع استند الفريق على مقارنة بـ11 دولة عملت على مثل هذه الملفات، و24 دولة بمقارنة في أنظمة تصنيف المسابقات، ومفهوم الدوري وخروج المغلوب، ونشأة أنظمة المسابقات.

ورصد التقرير الختامي للمنتخبات الوطنية 1141 مباراة للمنتخبات الوطنية، شاركت في 251 مسابقة، كانت حصيلتها 23 إنجازاً دولياً و12 قارياً و20 في الخليجية والعربية والإسلامية.

وفي مسابقات الأندية رصد الفريق 3910 مسابقات، أسهم في تحقيقها 155 فريقاً، منها 12 مسابقة نُظِّمَت في فترة الروّاد، وهي الممتدة من 1932 وحتى مايو 1956، ونظمت الجهة المختصة محلياً 3726 مسابقة، و50 بطولة نُظمت من جهات مختصة خارجياً، ورصد الفريق 122 بطولة من جهات غير مختصة سواء محلية أو خارجية، وكانت 1282 مسابقة من نصيب الفريق الأول، و2628 مسابقة من نصيب الفئات السنية.

وتوصل فريق عمل المشروع إلى تصحيح تاريخ تأسيس الاتحاد السعودي ليكون في 18 مايو 1955 بدلاً من 10 يونيو 1956، استناداً إلى الخطاب الموجه للاتحاد الدولي لكرة القدم من الإدارة العامة للرياضة البدنية والكشافة بوزارة الداخلية في 1955.

وتوصل فريق العمل إلى أن الموسم الرياضي 1957/ 1958 هو انطلاقة الدوري السعودي (دوري المملكة)، وبذلك تكون نسخة الموسم الرياضي الحالي من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» هي النسخة رقم 68 على مدى التاريخ (منها 63 نسخة اكتملت وتحدد أبطالها إضافة إلى النسخة الحالية، وتوقفت أربع نسخ، ولم تُستكمل لأسباب مختلفة)، إضافة إلى ما رصده فريق العمل من المسابقات التي أقيمت على مختلف الدرجات التصنيفية والجغرافية بأنظمة الدوري وخروج المغلوب خلال تاريخ كرة القدم السعودية.

وتشرفت 66 مسابقة بالمسمى الملكي، منها 36 مسابقة لكأس الملك بنظام (خروج المغلوب)، و30 مسابقة بنظام الدوري، فيما أُقيمت 37 نسخة من كأس ولي العهد بنظام (خروج المغلوب).

وبعد اعتماد أعضاء الجمعية العمومية للمشروع التقرير الختامي، سيصدر فريق عمل المشروع التقرير النهائي، ويخرجه على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لذلك.