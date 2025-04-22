انتصر الأهلي على مضيّفه الوحدة بنتيجة 3/ 2 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن لقاءات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

لم ينتظر الأهلي كثيراً ليؤكد تفوقه، وتمكن من هزّ شباك مضيّفه بعد مرور ستّ دقائق فقط، إذ نفذ رياض محرز ركلة زاوية حولها إيفان توني برأسه نحو المرمى، ولكن كرته ارتطمت بالقائم ليكملها إيبانيز في المرمى هدفاً أول للأهلي (د:6)، وكاد الأهلي يضاعف النتيجة بعد مجهود من ويندرسون جالينو، مررها لغابري فيغا الذي بدوره مررها لإيفان توني ليسددها قوية ولكنها ذهبت للشبك الجانبي. وفي الشوط الثاني انفرد جالينو ومرّر الكرة لإيفان توني ليسكنها في الشباك، ولكن تم إلغاء الهدف لوجود جالينو في موقع التسلل، ويعود الأهلي مجدداً لهزّ شباك الوحدة بعد تمريرة ذكية من رياض محرز إلى جالينو الذي سددها في المرمى هدفاً ثانياً للأهلي (د:58)، وتمكن الوحدة من تقليص النتيجة بعد أن نفذ كريغ غودوين ركلة زاوية ليلعبها عبدالله الحافظ برأسه تجاه، لترتطم الكرة بالحارس ميندي وتسكن المرمى هدفاً أول للوحدة (د:81)، ولم يتوقف إبداع رياض محرز، إذ أضاف الهدف الثالث للأهلي بطريقة رائعة، بعد أن مرر فرانك كيسييه كرة عالية لمحرز سددها الأخير «على الطائر» لتسكن الشباك هدفاً أهلاوياً ثالثاً (د:89)، وقلّص علاء حجي النتيجة للوحدة بعد ركلة زاوية نفذها باكونا لم يتعامل معها الدفاع الأهلاوي كما يجب، ليسددها علاء حجي في المرمى هدفاً ثانياً للوحدة (د:90+6)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الـ18 ويصل للنقطة الـ58 في المركز الرابع ويقلّص الفارق بينه وبين الوصيف الهلال إلى خمس نقاط، فيما تلقّى الوحدة الخسارة الـ17 وتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الـ15، وسيلاقي الأهلي في الجولة القادمة ضيفه التعاون، فيما يلاقي الوحدة ضيفه الفتح.