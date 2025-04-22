تفوّق النصر على مضيّفه ضمك بصعوبة وبنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن لقاءات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين، وباغت أصحاب الأرض ضمك ضيفه النصر بهدف مبكر، بعد كرة عرضية من جورج نكودو حوّلها عبدالقادر بدران برأسه نحو المرمى لترتطم بالقائم ويكملها رمزي صولان في المرمى هدفاً أول لضمك (د:18)، وردّ النصر سريعاً ومن ركلة زاوية أيضاً، إذ وصلت الكرة لمدافع النصر إيميريك لابورت سددها قوية في مرمى ضمك هدف تعادل للنصر (د:25)، وفي الشوط الثاني واصل النصر ضغطه الهجومي وتمكن من إحراز الهدف الثاني بعد عرضية لبروزوفيتش، أبعدها مدافع ضمك عبدالرحمن العبيد ليستقبلها علي الحسن ويسددها مباشرة في المرمى هدفاً ثانياً للنصر (د:70)، ولكن سرعان ما عاد ضمك للمباراة وأدرك التعادل بعد أن مرر ضاري العنزي كرة قصيرة لزميله نيكولاي ستانسيو سددها قوية في الزاوية البعيدة عن الحارس بينتو هدف تعادل ثانياً لضمك (د:73)، وفي الوقت بدل الضائع مرر أنجيلو كرة ذكية للمتمركز سلطان الغنام لم يتردد في تسديدها في المرمى هدفاً ثالثاً للنصر (د:90+4)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة يحقق النصر الفوز الـ18 ويصل للنقطة الـ60 في المركز الثالث ويقلّص الفارق بينه وبين الوصيف الهلال إلى نقطتين فقط، فيما تلقى ضمك الخسارة الـ14 وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ11، وفي الجولة القادمة سيكون النصر على موعد مع ضيفه المتصدر الاتحاد، فيما يواجه ضمك مضيّفه الفيحاء.