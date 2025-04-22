أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن إطلاق بطولة «eSPL» الرسمية للرياضات الإلكترونية، التي ستُقام في مدينة الرياض من 4 إلى 6 مايو 2025، بمشاركة ممثلين عن جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين.ويحظى الفائز بلقب البطولة بفرصة استثنائية لتمثيل المملكة العربية السعودية في بطولة العالم للعبة EA FC 25، حيث سيحصل على مقعد مؤهل مباشر للمشاركة في واحدة من أبرز المنافسات العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية. هذا المقعد لا يعكس فقط أهمية الفوز، بل يُعد بوابة للاعب السعودي إلى الساحة العالمية، وفرصة لرفع راية الوطن في أكبر محفل دولي.تُقام البطولة بنظام يجمع بين مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية؛ حيث يتوزع اللاعبون الـ18، الممثلون للأندية، على مجموعتين تضم كل واحدة 9 لاعبين يتنافسون بنظام الدوري، ليتأهل 4 من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية بنظام خروج المغلوب.وستُبث مجريات البطولة مباشرة عبر القنوات الرقمية الرسمية للرابطة، بمشاركة معلقين ومحللين، إلى جانب تغطية واسعة من صناع المحتوى والشخصيات المؤثرة في المجال، مما يضمن تجربة جماهيرية رقمية تفاعلية.يمثل تنظيم بطولة eSPL امتداداً لاستراتيجية التحول التي أطلقتها الرابطة عام 2023، والتي ترتكز على تعزيز التفاعل مع الجماهير، وتمكين المواهب الشابة، وتوسيع الحضور الرقمي. وتُعد البطولة منصة فعالة للوصول إلى شرائح جديدة من الجماهير وربط الأندية بجمهور الألعاب الإلكترونية، لاسيما من فئة الشباب.كما تتضمن الخطة الترويجية مشاركة الأندية في الإعلان عن ممثليها وتفعيلاً خاصاً للفائز في إحدى جولات الدوري الفعلي، بما يُجسد التكامل بين كرة القدم التقليدية والرياضات الإلكترونية، ويعكس رؤية الرابطة في تقديم تجربة رياضية متكاملة.