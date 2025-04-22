أشاد الرئيس التتفيذي بنادي الاتحاد دومينغو سواريز، بالمستوى الذي قدمه فريقه أمام ضيفه في اللقاء الذي جمعهماعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، وكسبه بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، لافتاً إلى أن المواجهة كانت رائعة من حيث الندية والتنافس، وأظهر لاعبو الاتحاد روحهم وإصرارهم على تحقيق الفوز في هذا التوقيت المهم وقدرتهم على مواجهة التحديات، مقدماً شكره لنجوم الفريق على الفوز وخطف ثلاث نقاط ثمينة، وقال: «الشكر للمدرج الاتحادي المؤثر الذي كان له دور جوهري في وصول الفريق لصدارة الدوري، واستمراره متربعاً على عرش المسابقه حتى الجولة الـ29».وختم دومينغو حديثه لوسائل الإعلام عقب نهاية المواجهة بقوله: «عانينا من تفاقم الإصابات في الفريق، ودون أدنى شك فإن إضافة ثلاث نقاط لرصيد الفريق تعتبر نقطة إيجابية قبل فترة التوقف، وسنحرص بعد أخذ قسط من الراحة على العودة للعمل بقوة لضمان خوض الجولات الخمس المتبقية بمستوى فني عالٍ، يسهم نحو استمرارية الفريق في تحقيق الانتصارات، بهدف البقاء على عرش الصدارة لحين خطف لقب دوري روشن».يُذكر أن الاتحاد رفع رصيده النقطي إلى 68 نقطة محافظاً على صدارة المسابقة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة الـ40 في المركز السابع.