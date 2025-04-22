أكد المدير الفني لفريق الاتفاق سعد الشهري صعوبة وقوة المواجهة التي جمعت فريقه مع مستضيفه الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين «روشن السعودي»، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة التي انتصر خلالها الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين، وأكد الشهري أن المواجهة كانت صعبة أمام المتصدر الاتحاد، مبيناً أن قوة الاتحاد في المرتدات هي سبب خسارة فريقه.وأشاد المدير الفني لفريق الاتفاق بأداء فريقه خلال شوطَي اللقاء، مبيناً أن من الصعب الخطأ أمام فريق مثل الاتحاد الذي يمتلك لاعبين مميزين، موضحاً أن الخسارة محبطة بعد الأداء الكبير الذي قدمه جميع لاعبي الاتفاق.وأكد الشهري أن الفريق وفّر مساحات كبيرة خصوصاً في الشوط الثاني ولم يستغلها، مشيراً إلى أن فريقه خلال الشوط الثاني استطاع أن يلعب بطريقة هادئة ومميزة بعد إجراء تغييرات فنية.