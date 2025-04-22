أشاد المستشار التحكيمي لـ«عكاظ» الحكم الدولي طارق سامي، بالحكم السلوفيني راد أوبرينوفيتش، من خلال متابعته للقرارات الأكثر جدلاً في مواجهة «الديربي» التي جمعت الهلال والشباب في الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، موضحاً أن غالبية القرارات التحكيمية كانت صحيحة على الرغم من صعوبتها، باستثناء قرار عدم احتساب ركلة ركنية لفريق الشباب لاحتكاك الكرة برأس لاعب الهلال، مبيناً أنه ليس من بروتوكول تقنية الفيديو استدعاء الحكم لاحتساب ركلة ركنية أو ركلة مرمى، لذلك قرار حكم المباراة كان نهائياً في الحالة.وأضاف الدولي طارق سامي أن الحالة التي طالب فيها مهاجم الشباب عبدالرزاق حمد الله بركلة جزاء لا توجد فيها مخالفة أو تلامس يستدعي احتساب ركلة جزاء، وبالتالي فإن القرار الصحيح هو استمرار اللعب، إلى جانب حالة الاحتكاك قبل تسجيل الهلال الهدف بين لاعب الهلال رينان لودي مع لاعب الشباب لا توجد فيها مخالفة تستدعي احتساب خطأ، وبالتالي فإن القرار الصحيح هو استمرار اللعب.يُذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يحكم فيها أوبرينوفيتش في دوري روشن، بعد أن أدار ثلاث مباريات سابقة، منها مباراة في الموسم الحالي. ويحمل أوبرينوفيتش شارة التحكيم الدولية منذ 2017، وقد أدار أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.