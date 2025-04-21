استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات على حساب ضيفه الاتفاق، بعد أن تفوق عليه بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

شهد اللقاء بداية مثيرة لاسيما من الاتفاق الذي شنّ هجمة مبكرة بتمريرة طويلة للمهاجم فينالدوم، ولكن تدخل فواز الصقور وأبعدها لركلة زاوية، واصل الاتفاق ضغطه الهجومي ليمرر فينالدوم كرة لزميله فيتينهو الذي سددها قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالمدافع سعد الموسى وتغير اتجاهها لتسكن الشباك الاتحادية هدفاً أول للاتفاق (د:5)، ومن ثم بدأت الصحوة الاتحادية لتدارك الأوضاع، ومن ركلة زاوية تصل الكرة لكريم بنزيما الذي سددها أرضية وعكسها دانيلو بيريرا لداخل الشباك الاتفاقية هدفاً أول وتعادلاً للاتحاد (د:11)، ليفرض الاتحاد سيطرته على اللقاء. ومن خطأ دفاعي فادح وصلت الكرة لكريم بنزيما الذي واجه الحارس الاتفاقي ماريك روداك ليضعها في الشباك هدفاً ثانياً للاتحاد (د:35)، وقبل نهاية الشوط الأول لعب حسام عوار كرة قصيرة لموسى ديابي الذي أعادها لعوار، وسددها الأخير في المرمى هدفاً اتحادياً ثالثاً (د:45+2). واستمر تفوق الاتحاد الميداني في الشوط الثاني دون تغيير في النتيجة، رغم الفرص التي سنحت لبنزيما وزملائه إلى أن أرتكب الدفاع الاتحادي خطأ آخر بعد عرضية اتفاقية حولها دانيلو بيريرا لمرمى فريقه هدفاً ثانياً للاتفاق (د:81)، واستمرت النتيجة إلى أن أعلن الحكم البلغاري جيورجي كاباكوف نهاية اللقاء بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الـ21 ويصل للنقطة الـ68 منفرداً بصدارة الدوري وبفارق ستّ نقاط عن وصيفه الهلال، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الـ11 وتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز السابع، وسيلاقي الاتحاد في الجولة القادمة مضيّفه النصر (ثالث الدوري) الخميس 7 مايو في لقاء سيحسم الكثير من الأمور، فيما يستضيف الاتفاق جاره الخليج في «ديربي الشرقية» الجمعة 2 مايو.