يبدو أن اللاعب عبد الإله المالكي أصبح حبيساً لإصابات الرباط الصلبي، إذ أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X» إصابة المالكي بالرباط الجانبي، خلال المواجهة التي خاضها الفريق أمام الرياض، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي. وتعتبر هذه الإصابة الثالثة للمالكي خلال ثلاثة مواسم ماضية، الأولى خلال مواجهة فريقه السابق الاتحاد بعد انتقاله للهلال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي في يناير 2023، وكذلك خرج مصاباً في لقاء المنتخب السعودي ونظيره الياباني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022. ولم يحدد الاتفاق في بيانه الصادر موعد عودة المالكي للركض مجدداً، إذ أوضح أن اللاعب سوف يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن المالكي لعب هذا الموسم 21 مباراة بشعار نادي الاتفاق؛ 20 مباراة في دوري روشن السعودي، ومباراة واحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، بإجمالي 748 دقيقة لعب.