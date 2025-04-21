حقق صانع الألعاب الفرنسي موسى ديابي رقماً تاريخياً جديداً مع فريقه الاتحاد كأفضل لاعب في صناعة الأهداف بموسم كروي واحد، من خلال 14 «أسيست» في 22 مباراة متجاوزاً البرازيلي أيغور كورنادو (13 «أسيست» في 28 مباراة) ومحمد نور (11 «أسيست» في 18 مباراة) وفيلانوفا (11 «أسيست» في 24 مباراة).وقدم موسى ديابي مستوى ملفتاً في مواجهة فريقه مع الاتفاق وساهم في تقدم فريقه خلال مجريات الشوط الأول، مسجلاً اسمه بمداد من ذهب من ضمن أكثر من صنع أهدافاً في دوري المحترفين السعودي خلال موسم واحد.ويواصل سالم الدوسري قائد فريق الهلال، والأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب، مطاردة موسى ديابي في صناعة الأهداف، إذ من المتوقع أن تشهد الجولات القادمة تقارباً في الأرقام، في ظل ارتفاع مستوى الثلاثي ومساهمتهم الفاعلة في زيادة الغلّة التهديفية.