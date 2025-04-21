شدّد مدرب الهلال خيسوس على أن فريقه ما زال منافساً قوياً على لقب دوري روشن، بعد تعادله الإيجابي أمام الشباب بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «المملكة أرينا» بالرياض، في إطار الجولة الـ29 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وقال: «كل أندية العالم تطمح في تحقيق أحلامها بحصد الألقاب، والموسم الماضي حققنا كل شيء، ونسعى في هذا الموسم أيضاً لتحقيق المزيد من الإنجازات وإسعاد الجماهير الهلالية التي تعودت على منصات الذهب»، رافضاً مقارنة ما يقدمه الفريق حالياً بما قدمه الهلال في الموسم الماضي وقال: «لكل موسم ظروفه ومستحيل أن نكون مثل العام الماضي»، موضحاً أن الشباب كان خصماً عنيداً وقدم مستوى عالياً كسب على إثره التعادل.من جانبه أبدى مدرب نادي الشباب فاتح تيريم حزنه بعد خروج فريقه متعادلاً، وقال: «كعب الهلال عالٍ ويعتبر أفضل فريق سعودي وآسيوي بسبب العناصر التي يضمها في صفوفه، ومع ذلك فرضنا أسلوبنا وضغطنا على الخصم، وكنّا الأكثر استحواذاً والأفضل في كل شيء»، وأضاف: «الشباب تعود على الظلم التحكيمي وهدف التقدم الهلالي غير شرعي».