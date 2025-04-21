حسم بيرنلي وليدز يونايتد مشوارهما في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيون شيب) عقب أن وصل رصيدهما إلى 94 نقطة في المركزين الأول والثاني توالياً، ليضمنا بذلك وجودهما في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم القادم.وكان بيرنلي قد حقق رقماً تاريخياً عقب أن ضمن الصعود بأقوى خط دفاع في تاريخ البطولة الإنجليزية، إذ تلقت شباكه 15 هدفاً فقط خلال 44 مباراة، ليكسر بذلك الرقم التاريخي السابق لأقوى دفاع في البطولة الذي كان بحوزة واتفورد الذي تلقت شباكه 30 هدفاً في موسم 2020.وسيعود بيرنلي إلى الدوري الممتاز عقب غيابه موسماً واحداً فقط، فيما يعود ليدز يونايتد بعد غيابه موسمين.يُذكر أن نظام التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يشتمل على ضمان أصحاب المركزين الأول والثاني تأهلهما مباشرة، فيما تخوض الفرق بين المركزين الثالث والسادس، دورة فاصلة، تعرف بـ«بلاي أوف»، يصعد البطل على إثرها، ليكمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.