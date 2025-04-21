«ديربي الرياض» الذي جمع الهلال بجاره الشباب أوفى بكل وعوده، فقد حضرت الأهداف، وحضرت الإثارة، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «المملكة أرينا» بالرياض، في افتتاحية لقاءات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.بدأ اللقاء مشتعلاً من الفريقين، لاسيما فريق الشباب الذي شنّ أولى هجماته في الدقيقة الأولى بعد عرضية دانيال بودينس لم يتمكن عبدالرزاق حمدالله من اللحاق بها، ومن ثم عاد الشباب ليهدد المرمى الهلالي مجدداً، وعن طريق دانيال أيضاً الذي سيطر على الكرة على خط الـ18 وسددها قوية بقدمه اليسرى على يسار الحارس ياسين بونو هدفاً أول للشباب (د:7)، وردّ الهلال بهجمة من كرة ثابتة نفذها روبن نيفيز لتصل لسالم الدوسري الذي سددها قوية مرت فوق العارضة، ومن هجمة منظمة انطلق لاعب الهلال لودي من الجهة اليسرى، ليمرر الكرة لسالم الدوسري الذي بدوره مررها للمنفرد سيرجي سافيتش ليسددها قوية في المرمى هدفاً أول وتعادلاً للهلال (د:31)، ليحتج لاعبو الشباب على قرار الحكم السلوفيني راد أوبرينوفيتش لوجود خطأ قبل الهدف، ليمنح الحكم بطاقتين صفراوين للاعبَي الشباب محمد آل ثاني ودانيال بودينس، ومن ثم حدث اشتباك آخر بين حمدالله وثلاثي الهلال مالكوم ونيفيز وميتروفيتش، ليمنح الحكم بطاقة صفراء لحمدالله وأخرى لميتروفيتش، وعاد الشباب للسيطرة على اللقاء وسدد جوانكا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها بونو بصعوبة لركلة زاوية، ومن هجمة مرتدة سريعة تلاعب مالكوم بالدفاع الشبابي لتصل الكرة لميتروفيتش الذي سددها أرضية ولكنها مرت بجوار القائم.وفي الشوط الثاني ومن أول هجمة تمكن الهلال من إحراز الهدف الثاني، بعد تمريرة متقنة من مالكوم لسالم الدوسري الذي كسر حاجز التسلل وواجه الحارس عبدالله المعيوف ووضع الكرة من فوقه هدفاً هلالياً ثانياً (د:46)، وحاول الشباب إدراك التعادل في أكثر من كرة كانت أخطرها تسديدة عبدالرزاق حمدالله التي مرت فوق العارضة، ومن ركلة زاوية نفذها كريستيان جوانكا حولها محمد الشويرخ برأسه داخل المرمى الهلالي هدفاً ثانياً وتعادلاً للشباب (د:68)، وسنحت فرصة مؤكدة للبديل هارون كمارا الذي كسر التسلل وانفرد بالحارس بونو ولعبها خارج المرمى، وردّ الهلال بعرضية البديل ياسر الشهراني لعبها ميتروفيتش برأسه ليخرجها المعيوف بصعوبة لركلة زاوية بعد أن ارتطمت بالعارضة، ومن ثم تألق المعيوف مجدداً وتصدى لتسديدة المنفرد مالكوم، وكانت مسك الختام للمعيوف عندما تصدى لآخر كرة في المباراة سددها نيفيز، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الهلال تعادله الخامس ويصل للنقطة الـ62 محتفظاً بوصافة الدوري، فيما حقق الشباب تعادله السادس ووصل للنقطة الـ51 في المركز السادس، وفي الجولة القادمة من دوري المحترفين يحل الشباب ضيفاً على الفتح (الخميس) 1 مايو، فيما يواجه الهلال مضيّفه الرائد (الأربعاء) 7 مايو.