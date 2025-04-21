توفي الحارس الأرجنتيني الأسطوري «هوغو غاتي»، الملقب بالمجنون، عن عمر يناهز 80 عاماً، كما أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إذ دخل «غاتي» المستشفى قبل شهرين؛ بسبب كسر في الورك، لكنه عانى من التهاب رئوي ومشكلات في الكلى والقلب، وفي النهاية تم تنويمه مع تدهور صحته. وأفادت تقارير أن عائلته قررت الأحد فصله عن أجهزة الإنعاش، وفق التقرير الذي بثه موقع «فرانس 24»على موقعه الإلكتروني، ويحمل «غاتي»، الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في الدوري الأرجنتيني، إذ خاض 765 مباراة بين عامي 1962 و1988، وفي سن 44 عاماً، كان لا يزال في التشكيلة الأساسية لعملاق الكرة الأرجنتينية بوكا جونيورز، ويعتبر غاتي من أوائل حراس المرمى الذين اعتادوا الخروج من منطقة الستة أمتار إلى وسط الميدان، وتحول بعد اعتزاله لاستوديو التحليل، وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى سهامه، إذ قال في عام 2019 أن على صاحب الكرات الذهبية الـ8 الرحيل عن برشلونة لإثبات أنه أفضل لاعب على مر التاريخ، كما يعرف غاتي بصراحته الفجة، وقد وصف أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا ذات مرة بـ«البدين».وحصل غاتي مع بوكا جونيورز على كأس ليبرتادوريس القارية عام 1977، وكان من المفترض أن يكون حارس المرمى الأساسي للمنتخب الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم 1978 على أرضه، لكن إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب قبل أشهر من انطلاق البطولة.