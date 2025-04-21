أكدت تقارير إعلامية أن مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي يقضي أيامه الأخيرة في النادي الملكي، ويستعد للمغادرة وخوض تجربة تدريبية جديدة، إذ أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى إنه من المتوقع أن يترك أنشيلوتي منصبه مدرباً للريال، على أن تكون وجهته القادمة هي قيادة دفة الأمور الفنية لمنتخب البرازيل.وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» أن البرازيل مهتمة بأنشيلوتي لقيادة منتخبها الأول لكرة القدم في كأس العالم القادمة باعتباره المرشح الأول.ورجحت مصادر إعلامية مقربة من النادي الملكي رحيل أنشيلوتي، الذي بات وشيكاً خلال الفترة القريبة القادمة خصوصاً بعد حضور مبعوث من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي خسرها ريال مدريد أمام أرسنال مساء الأربعاء بهدف، وعقد لقاء مع أنشيلوتي بحسب تأكيد صحيفة «ذا أتلتيك»، وهو ما نفاه الاتحاد البرازيلي.