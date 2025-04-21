اعتبر المحلل الفني سامي المحمادي ديربي الهلال والشباب من أقوى مباريات هذه الجولة، خصوصاً أن الهلال الذي عاد للمنافسة مرة أخرى يدخل بتركيز ويريد خطف النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع المتصدر، في حين يريد نادي الشباب اللحاق بالقادسية.وفي الوقت نفسه، تنطلق مواجهة الاتحاد والاتفاق، وهي مباراة مهمة جداً للفريقين، فالاتفاق يدخل المواجهة بهدف تحسين مركزه والابتعاد عن أقرب المنافسين له التعاون، في المقابل يسعى الاتحاد للعودة لسكة الانتصارات وتحقيق الفوز وتعزيز صدارته في ظل المنافسة القوية مع الهلال والتقارب النقطي بينهما.ويرى المحمادي أن مواجهة الوحدة والأهلي تأتي في ظل حسابات مختلفة، فالوحدة يدخل اللقاء لضمان الابتعاد عن مناطق الخطر، والأهلي لتقليص الفارق مع النصر والابتعاد عن أقرب المنافسين القادسية.