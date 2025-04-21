أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بالنجاح اللافت للمملكة بتنظيم بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً التي اختتمت منافساتها بمدينة الطائف بعد ثلاثة أسابيع من التنافس الكروي بين 16 منتخباً آسيوياً.وأكد أن المملكة نجحت في تأمين البيئة المثالية لاستضافة البطولة وإخراجها بصورة تليق بسمعة ومكانة الكرة الآسيوية، ما يثبت جدارة المملكة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى معايير التنظيم.وثمّن الأدوار المتميزة لمختلف الجهات الرسمية في المملكة في تهيئة عوامل النجاح للبطولة، مقدماً الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل.وهنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منتخب أوزبكستان بفوزه بلقب البطولة والمنتخب السعودي وحصوله على وصافة البطولة، مشيداً بالمستوى المتميز الذي قدمه المنتخبان في المباراة النهائية للمسابقة، وهنأ المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً التي ستقام في قطر العام الجاري.ونوّه بما قدمته البطولة من مواهب شابة ستمثل واجهة المستقبل المشرق لكرة القدم الآسيوية، داعياً الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية إلى مواصلة رعاية تلك المواهب لرفد منتخباتها الوطنية في المنافسات القادمة.