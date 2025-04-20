توج وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء (الأحد)، المتسابق الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين، بجائزة السعودية الكبرى stc لـ«فورمولا1»، بعد أن حسم المركز الأول في السباق الرسمي الذي أقيم على حلبة كورنيش جدة، وسط منافسة محتدمة حتى اللحظات الأخيرة.

وشكل السباق محطة مفصلية في مجريات الموسم، إذ فرض بياستري نفسه على مجريات المنافسة بأداء متزن وإستراتيجية محكمة، مكنته من التقدم على بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، الذي تعرض لعقوبة زمنية بخصم خمس ثوانٍ بسبب حادث احتكاك مع بياستري في المنعطف الأول، وهي العقوبة التي قلبت موازين السباق وأفقدته الصدارة، ليكتفي بالمركز الثاني.

وجاء تشارلز لوكلير، سائق فيراري، في المركز الثالث، ليمنح الفريق الإيطالي أول ظهور له على منصة التتويج هذا الموسم، في وقت واصل فريق مكلارين بسط هيمنته بحضور مزدوج في المراكز الأربعة الأولى، مع حلول لاندو نوريس رابعاً.

الفوز الذي حققه بياستري، هو الثالث له هذا الموسم بعد سباقَي البحرين والصين، والخامس في مسيرته، ليصعد بفضل هذا الإنجاز إلى صدارة الترتيب العام برصيد 99 نقطة، متقدماً بفارق 10 نقاط عن زميله نوريس، بينما تراجع فيرستابن للمركز الثالث برصيد 87 نقطة.

ويُعد هذا الفوز تاريخياً لبياستري، إذ أصبح أول أسترالي يتصدر بطولة العالم لـ«فورمولا1» منذ مارك ويبر 2010، وأول من يحقق انتصارين متتاليين في 2025، مؤكداً مكانته كمنافس فعلي على اللقب العالمي في موسم باتت ملامحه أكثر احتداماً.