نال منتخبنا الوطني للناشئين الميدالية الفضية في كأس آسيا تحت 17 عاما بعد خسارته في المباراة أمام منتخب أوزبكستان بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وشهد اللقاء في بدايته سيطرة متبادلة بين المنتخبين، وحاول منتخبنا الوطني الوصول لمرمى الأوزبكي أكثر من مرة دون جدوى، وقبل نهاية الشوط الأول تعرض منتخب أوزبكستان لحالتي طرد.

وفي الشوط الثاني اعتمد المنتخب الأوزبكي على الهجمات المرتدة ليتحصل على ركلة جزاء تمكن خلالها من إحراز الهدف الأول عن طريق محمد خاكيموف (د: 51). ورغم الهجمات السعودية لتعديل النتيجة إلا أنها لم تشكل أي خطورة على الحارس الأوزبكي الذي أمسك بإحداها ومررها طويلة لزميله كاسانوف الذي انطلق من الجهة اليمنى وراوغ الدفاع وسددها أرضية في المرمى كهدف ثانٍ للمنتخب الأوزبكي (د: 70)، لتستمر النتيجة إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز أوزبكستان بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة حصل منتخب أوزبكستان على كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما جاء منتخبنا الوطني ثانياً وحصد الميداليات الفضية بعد مشوار مشرف في البطولة تأهلوا من خلاله بجدارة واستحقاق لمونديال كأس العالم في قطر 2025.