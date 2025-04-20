قال الناقد الرياضي ورئيس نادي ضمك السابق صالح أبو نخاع إن الفريق لا يزال بحاجة إلى مزيد من النقاط لضمان البقاء، رغم الفوز المهم الذي حققه على الخلود بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن. وأوضح أبو نخاع عبر حسابه أن «الوضع مطمئن لكنه يتطلب الحذر والانتباه»، مضيفاً: «الفوز معنوي وثلاث نقاط ثمينة كنا نحتاجها والحمد لله تحقق المطلوب، ومبروك للجميع».

ويحتل ضمك حالياً المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، ويستعد لمواجهة قوية أمام النصر مساء الثلاثاء القادم ضمن الجولة التاسعة والعشرين، عند الساعة التاسعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة. وتُعد المباراة مرتقبة جماهيرياً، خصوصاً في ظل سعي النصر، صاحب المركز الثالث برصيد 57 نقطة، لمواصلة ملاحقة فرق الصدارة ومحاولة تعزيز حظوظه، وإن كانت محدودة، في المنافسة على لقب الدوري.