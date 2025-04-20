اختتمت اليوم (الأحد) المرحلة الأولى من تصفيات بطولة WBC Grand Prix العالمية للملاكمة، التي تقام بالتعاون مع موسم الرياض، بمشاركة 128 ملاكمًا يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم، وسط حضور جماهيري لافت وتنظيم عالمي في منطقة «بوليفارد سيتي» بالعاصمة الرياض.

وانطلقت البطولة يوم الخميس الماضي، بتنظيم من المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، وفق نظام خروج المغلوب، حيث شهدت المرحلة الأولى إقامة 64 نزالًا موزعة على أربع فئات وزنية معتمدة، هي: وزن الريشة، والوزن الخفيف الفائق، والوزن المتوسط، والوزن الثقيل، وذلك على مسرح سوبر جلوب العالمي في منطقة الاستديو.

ويُعد هذا الحدث أحد أبرز مشاريع الملاكمة العالمية للعام الحالي، حيث تهدف البطولة لاكتشاف جيل جديد من نجوم اللعبة، من خلال نظام تنافسي متقدم يضم أربع مراحل تمتد حتى ديسمبر القادم، موعد إقامة النهائيات الكبرى في العاصمة السعودية، والتي ستُتوّج فيها أربعة أبطال بلقب «WBC Grand Prix» عن كل فئة.

وتستأنف البطولة مرحلتها الثانية في الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري، تليها المرحلة الثالثة يومي 15 و16 أغسطس، ثم المرحلة الرابعة يوم 18 أكتوبر، وصولاً إلى النهائيات الكبرى يوم السبت 20 ديسمبر القادم.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أعلن في ديسمبر الماضي إطلاق البطولة بالشراكة مع مجلس الملاكمة العالمي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل منصة عالمية للمواهب الشابة لاستعراض قدراتها والمنافسة على أعلى المستويات تحت مظلة موسم الرياض.