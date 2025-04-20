أكد استشاري الطب النفسي والرياضي الدكتور صلاح عبدالعليم، أن هناك 3 عوامل وراء الحالة غير المستقرة التي يمر بها لاعبو فريق الاتحاد خصوصاً بعد تعرضه لهزيمة غير متوقعة من الفتح، مبيناً أن أمام الاتحاد فرصة لتصحيح مساره نحو بطولة الدوري عبر المباريات المتبقية.وقال إن تلك العوامل تتمثل في:- احتلال صدارة دوري روشن، وهذا الأمر يجعله في كل لقاء يحرص على تحقيق الفوز وعدم هدر النقاط والمحافظة على الصدارة، مما يولد الضغط النفسي ويعزز الشعور في دواخل لاعبي الفريق بعدم فقدان المكانة التي وصل إليها الفريق.- الضغط النفسي الموجه من الجماهير الاتحادية الكبيرة نحو لاعبي الاتحاد، إذ إن الجماهير حريصة على أن لا يخسر فريقها أي مباراة وعلى الأقل يخرج بالتعادل، وهذا الضغط الموجه من الجماهير واجب وطبيعي ويجسد قوة الانتماء.- مخاوف نفسية من اللاعبين والجماهير من فقدان الدوري بعد الوصول إلى القمة، فالمباريات المتبقية في الجولات القادمة ستزيد من حدة المخاوف عند الفريق والجماهير، وذلك من أجل التتويج.وتابع: الاتحاد مطالب خلال المرحلة المقبلة وتحديداً من المباراة التي تجمعه بالاتفاق غداً بضبط نفسه جيداً، وإعادة ترتيب أوراقه، وتجنب الثقة الزائدة، ومعالجة الأخطاء التي حدثت في اللقاءات السابقة، وهذه المسؤولية مشتركة بين اللاعبين والمدرب لوران بلان والجهاز الفني.وأضاف: رغم خسارة الاتحاد من الفتح في اللقاء السابق إلا أن الجماهير العريقة التي تعتبر أنموذجاً تثبت كل مرة قوة انتمائها، وهذا مؤشر إيجابي لدعم اللاعبين معنوياً ونفسياً، فالحضور إلى الملعب ومشاهدة اللقاء وتشجيع الفريق طول مدة المباراة يجسد علاقة الحب التي تربط الطرفين.ودعا د.صلاح الجماهير الاتحادية إلى الطرح الإيجابي في منصات التواصل الاجتماعي وتجنب التراشق غير المفيد، فتناول الأمور الرياضية في السوشيال ميديا بحكمة وعقلانية من سمات المشجعين الذين تنطبق عليهم مقولة الرياضة «فن وذوق وأخلاق».