علمت مصادر «عكاظ» الخاصة أن إدارة نادي الاتحاد تفاضل بين عدد من الملفات الطبية لتولي الإشراف على الفريق خلال الفترة القادمة في ظل تزايد الإصابات المتكررة بين لاعبي الفريق، إضافة إلى الملاحظات حول التأخر في تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب وتأخير عودتهم للمشاركة في المباريات، إذ يعاني «العميد» من الإصابات المتزايدة، التي أثرت بشكل ملحوظ على خيارات المدرب «لوران بلان» في باقي المباريات الأخيرة الحاسمة في دوري المحترفين السعودي «روشن»، إذ أصيب «ستيفن بيرجوين» بالتواء في الكاحل أمام الرياض في 13 مارس 2025، وتسببت هذه الإصابة في غيابه عن 5 مباريات، ويتوقع أن يعود بعد انتهاء برنامج التأهيل بنهاية أبريل. فيما لا يزال اللاعب «ماريو ميتاج» يواصل برنامجه التأهيلي، الذي ينتهي في 30 أبريل 2025، وهو يعاني من العضلة الضامة منذ 13 مارس الماضي، فيما أكدت فحوصات الرنين المغناطيسي أن حارس الفريق «رايكوفيتش» أصيب بتمزق في الوتر القريب من العضلة الرباعية بالفخذ الأيمن، ويخضع اللاعب حالياً لتقييم طبي لتحديد الإجراء الأمثل لعلاجه. وأخيرا تعرض المهاجم صالح الشهري لإصابة قوية في العضلة الخلفية، والتي لحقت به خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام نظيره الفتح في الجولة الماضية، أنهت مشاركته في باقي مباريات الموسم مع الفريق.

يذكر أن ضغط المباريات التي خاضها الفريق في مختلف البطولات، وقلة تدوير اللاعبين، وأوقات الراحة ساهمت في تفاقم الإصابات وتأخر تأهيل المصابين بالشكل الأمثل، وساهمت إصابات اللاعبين الثلاثة في تراجع مستوى الفريق، والتأثير سلباً على أدائه داخل الملعب.