فرض اسمه في قائمة نجوم كأس آسيا تحت 17 سنة المقامة حالياً في السعودية بعد أدائه القوي في اللقاءات السابقة، والمدافع يزيد الدوسري بمثابة عاملٍ حاسمٍ لمنتخب السعودية عندما يواجه أوزبكستان، اليوم الأحد، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وذلك في المباراة النهائية من كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في السعودية.كان الدوسري حاضراً دائماً خلال مسيرة السعودية الرائعة نحو النهائي، ولم يغب سوى عن الخسارة 0-3 أمام أوزبكستان في مباراتهما خلال الدور الأول ضمن المجموعة الأولى.وقال الدوسري: أعتقد أن الفريق سيكون أكثر تركيزاً في النهائي، لقد واجهنا منتخب أوزبكستان أكثر من مرة وأعتقد أننا على دراية بأسلوب لعب المنافس، ونحن جاهزون لمواجهتهم مرة أخرى، وأتمنى تحقيق النتيجة التي نبحث عنها في النهائي.وأوضح بالقول: في الحقيقة هذه النتائج الإيجابية التي حققناها جاءت بعد التوفيق من الله ونتيجة الاستعداد الجيد والاسترخاء والنوم كما يجب وكذلك التركيز في المباريات خصوصاً من الناحية الذهنية.وكانت تمريرة الدوسري في مباراتهم الثانية ضمن المجموعة الأولى أمام تايلند هي التي مكنت عبدالرحمن سفياني من تسجيل الهدف الثاني، لتفوز السعودية 3-1 وتحجز مكانها في دور الأدوار الإقصائية، إضافة إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر.ومثل أي ظهير عصري، يتميز الدوسري بالدقة في التمرير؛ إذ بلغت نسبة دقة تمريراته 70%، وقد قام بالتسديد على المرمى أمام الصين في دور المجموعات أكثر من مرة، وسجل ركلة الترجيح خلال الفوز على اليابان بفارق ركلات الترجيح.كما تميز المدافع الشاب بالصلابة الدفاعية؛ إذ اعترض ست تمريرات، واستعاد 20 كرة، وفاز بنسبة 70% من تدخلاته.ومع ذلك، هناك شيء واحد ينقص الدوسري ومنتخب السعودية في البطولة، وهو الحفاظ على نظافة شباكهم.لم يتمكن المنتخب السعودي من إقصاء أي منافس له حتى الآن دون أن تهتزّ شباكه، وهذا ما يسعى الدوسري إلى تحقيقه لضمان فوز منتخب بلاده باللقب للمرة الثالثة.وختم اللاعب حديثه قائلاً: من الطبيعي أن نعاني من نقص التركيز في بعض المباريات، خصوصاً في بداية البطولة، لكننا مستعدون للمباراة القادمة بأفضل طريقة، وأتمنى إن شاء الله أن نُحافظ على نظافة شباكنا في النهائي.