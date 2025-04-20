شهدت التصفيات التأهيلية لجائزة السعودية الكبرى stc لـ«فورمولا1»، ضمن الجولة الخامسة من بطولة العالم لـ«فورمولا1»، التي تحتضنها المملكة للعام الخامس على التوالي في حلبة كورنيش جدة، بإشراف وزارة الرياضة، منافسات محتدمة بين نخبة من السائقين العالميين، انتهت بتمكن الهولندي «ماكس فيرستابن» سائق فريق ريد بُل من حجز المركز الأول على شبكة الانطلاق في السباق الرئيسي الذي سيُقام اليوم (الأحد)، بعد تحقيقه أسرع زمن بتسجيله دقيقة واحدة، و27 ثانية، و294 جزءاً من الثانية.وفي باقي النتائج أمس (السبت)، جاء الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق ماكلارين في المركز الثاني بفارق 10 أجزاء من الثانية، فيما تمكن البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس من حجز المركز الثالث بفارق 113 جزءاً من الثانية، أما المركز الرابع فكان من نصيب شارل لوكلير من موناكو سائق فريق فيراري بفارق 376 جزءاً من الثانية عن المتصدر، متقدماً على الإيطالي كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس، الذي سجل فارقاً عن المتصدر بزمن بلغ 572 جزءاً من الثانية.وكان البريطاني لاندو نوريس، متصدر الترتيب العام للسائقين وسائق فريق مكلارين قد تعرض لحادث أثناء جولة التصفيات التأهيلية الأخيرة؛ ما سيؤدي إلى انطلاقه من المركز العاشر، في ضربة موجعة لفريقه الطامح إلى نتائج متقدمة.وقد شهدت حلبة كورنيش جدة عصر أمس أيضاً حصة التجارب الحرة الثالثة، التي تفوق فيها لاندو نوريس مسجلاً الزمن الأسرع، وجاء خلفه زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الثاني، بينما حل البريطاني جورج راسل ثالثاً، يليه بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن في المركز الرابع.أما المركز الخامس فكان من نصيب شارل لوكلير سائق فريق فيراري، يليه التايلندي ألكسندر ألبون سائق فريق ويليامز في المركز السادس، بينما احتل الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق ويليامز المركز السابع، وجاء الفرنسي بيير غاسلي سائق فريق ألبين في المركز الثامن، فيما حصل الياباني يوكي تسونودا سائق فريق ريد بُل والإيطالي أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس على المركزين التاسع والعاشر على التوالي.وتتواصل اليوم فعاليات جائزة السعودية الكبرى stc لـ«فورمولا1» 2025، إذ تتجه أنظار عشّاق رياضة المحركات حول العالم إلى السباق الرئيسي الذي سينطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية، على حلبة كورنيش جدة.