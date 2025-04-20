تتجه أنظار وعشاق كرة القدم في الوطن نحو استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف لمتابعة لقاء النهائي المرتقب، الذي يجمع منتخبنا الوطني للناشئين ونظيره منتخب أوزبكستان الساعة الـ6:00 من مساء اليوم الأحد في نهائي كأس آسيا تحت 17 سنة والمقامة حالياً في السعودية.يدخل منتخبنا السعودي هذا اللقاء بعد مشوار حافل في البطولة بدأه بالفوز على الصين 2/‏ 1، ومن ثم ريمونتادا مثيرة أمام تايلند بثلاثية مقابل هدف ليتأهل الأخضر السعودي لمونديال كأس العالم 2025، وفي الجولة الثالثة وفي لقاء تحديد المتصدر ووصيفه للمجموعة الأولى خسر الأخضر لقاءه أمام أوزبكستان لتأهل ثانياً ويضرب موعداً مع اليابان في ربع النهائي، ومع مباراة قوية ومثيرة انتهى الشوطان الأصليان بالتعادل الإيجابي 2/‏ 2، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح وينتصر منتخبنا الوطني 3/‏ 2.وفي دور نصف النهائي ورغم تأخر منتخبنا السعودي بهدف دون مقابل أمام كوريا الجنوبية إلا أن ناشئي الأخضر انتفضوا في الدقائق الأخيرة وأدركوا التعادل في الوقت بدل الضائع، ليحتكما لركلات الترجيح وينتصر الأخضر الصغير 3/‏ 1، ويتأهل للنهائي.ويعتمد المدرب البرازيلي دا سيلفا على طريق 4 – 2 – 3 – 1 بوجود عبدالهادي مطري في خط المقدمة وخلفه الثلاثي ماهر طواشي وعبدالرحمن سفياني وصبري دهل، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس عبدالرحمن العتيبي وأمامه رباعي الدفاع يزيد الدوسري وأبوبكر سعيد وعادل عياش وناصر الفيحاني وأمامهم ثنائي المحور سعيد الدوسري والقائد عبدالعزيز الفواز.أما منتخب أوزبكستان فقد وصل للنهائي بعد أن انتصر في جميع لقاءاته وفي الأشواط الأصلية، فقد تصدر منتخبات مجموعته ومن ثم تفوق على الإمارات 3/‏ 1 في ربع النهائي، وبعد ذلك أزاح منتخب كوريا الشمالية بثلاثية نظيفة ليتأهل لنهائي البطولة ويواجه منتخبنا الوطني.