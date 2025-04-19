حقق الوحدة فوزاً مهماً بعد أن تخطى مضيّفه التعاون بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب التعاون ببريدة، في ختام لقاءات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.بدأ اللقاء برغبة قوية من الوحدة لخطف نقاط اللقاء، وبعد مرور 20 دقيقة نفذ باكونا كرة ثابتة داخل منطقة الجزاء، حولها عبدالعزيز نور برأسه داخل المرمى هدفاً أول للوحدة (د:20)، وكاد التعاون يعود سريعاً بعد أن انفرد عبدالفتاح آدم بالمرمى، وسدد الكرة لترتطم بالحارس عبدالله العويشير وتتجه المرمى، ولكن انبرى لها سعيد المولد وأبعدها ليُبقي النتيجة لمصلحة فريقه الوحدة بهدف دون مقابل.وفي الشوط الثاني حاول التعاون العودة للقاء وأشرك المدرب الوطني محمد العبدلي ثنائي الهجوم مارتينيز وموسى بارو، لكن الوحدة تمكن من مضاعفة النتيجة بعد هجمة منظمة تصل لعلاء حجي، ليمررها أرضية ليحيى النجعي الذي سددها مباشرةً في المرمى هدفاً ثانياً للوحدة (د:66)، لتستمر النتيجة إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز الوحدة بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الوحدة فوزه السابع ويصل للنقطة الـ26 في المركز الـ16 بفارق الأهداف عن العروبة صاحب المركز الـ15، فيما تلقى التعاون الخسارة العاشرة وتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثامن.وفي الجولة القادمة سيلاقي الوحدة ضيفه الأهلي، فيما يستضيف التعاون جاره الرائد في «ديربي القصيم».