انتفض الرائد وسحق مضيّفه العروبة برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الجوف ضمن لقاءات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، تناوب على أحراز أهداف الرائد الأربعة كريم البركاوي (د:45+1) ومهدي عبيد (د:49) وأمير سعيود (د:54)، ويسري بوزوق (د:57).وشهد اللقاء سيطرة للرائد منذ البداية، وسط تكتل دفاعي للعروبة والاعتماد على الهجمات المرتدة، وقبل نهاية الشوط الأول ومن هجمة منظمة من الثلاثي كريم بركاوي ويسري بوزوق وأمير سعيود، انفرد الأخير بالمرمى وتعرض للإعاقة من الحارس كوكي ليتابع بوزوق الكرة ويمررها للبركاوي الذي سددها في المرمى هدفاً أول للرائد (د:45+1).وفي الشوط الثاني واصل الرائد ضغطه وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف خلال 12 دقيقة فقط، فقد جاء الهدف الثاني بعد كرة عرضية من المتألق يسري بوزوق ليلعبها مهدي عبيد برأسه في المرمى هدفاً ثانياً للرائد (د:49)، وبعد خمس دقائق فقط انطلق يسري بكرة مرتدة ومن ثم مررها لأمير سعيود ليسددها الأخير قوية ومباشرةً في المرمى هدفاً ثالثاً للرائد (د:54)، واختتم صانع الأهداف الثلاثة يسري بوزوق مسلسل الأهداف بعد تسديدة قوية من مبارك الراجح ليتصدى لها الدفاع، لتصل ليسري الذي سددها مباشرةً في المرمى هدفاً رابعاً للرائد (د:57)، لتستمر المباراة بهذه النتيجة إلى أن أعلن الحكم نهايتها بفوز الرائد بأربعة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه السادس ويصل للنقطة الـ21 في المركز الـ18 ويقلص الفارق بينه وبين أقرب مراكز الأمان إلى خمس نقاط فقط، فيما تلقى العروبة الخسارة الـ18 وتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الـ15 ويفصله عن مقاعد الهبوط فارق الأهداف فقط.وفي الجولة القادمة سيلاقي الرائد جاره ومضيّفه التعاون في «ديربي القصيم»، فيما يلتقي العروبة ضيفه الفيحاء.