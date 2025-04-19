ابتعد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الجولة الـ32 من المسابقة، وافتتح الإسباني فيران توريس التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 12، قبل أنْ يرد الضيوف بثلاثة أهداف حملت توقيع الإسباني بورخا إيغليسيس في الدقائق 15، 52، و62.وعاد برشلونة إلى اللقاء بهدفٍ ثانٍ عن طريق الإسباني داني أولمو عند الدقيقة 64، أعقبه النجم البرازيلي رافينيا بهدفين عند الدقيقتين 68 و98، ليمنح فريقه نقاط المباراة.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، موسعاً الفارق مع وصيفه ريال مدريد إلى سبع نقاط، وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند 43 نقطة في المركز السابع.وفي مباراة أخرى، تعادل رايو فاليكانو مع ضيفه فالنسيا بهدفٍ لكل فريق، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأول بمدينة مدريد.