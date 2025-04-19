يعود الظهير الأيسر في الفريق الهلالي رينان لودي للمشاركة في مواجهة الشباب الإثنين القادم الساعة 6:55 مساء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في قمة الجولة (29) من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك عقب غيابه عن مباراة الخليج الماضية بالدوري، إثر إيقافه مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات.من جانب آخر، يسعى المدرب جيسوس لتجهيز فريقه لمواجهة «الديربي» أمام الشباب من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي.